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'deki hamlesi Yunan medyasında

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı dönemde ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen 'ın açılmasına yönelik çalışmalar Yunan medyasında yer aldı. Yunan medyasından Ta Nea gazetesi yayımladığı haberde "Konu çok ciddi, Kapalı Maraş açılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca gazete, Kapalı Maraş'ın KKTC'de 11 Ekim'de yapılacak seçimlerin ardından açılacağı ileri sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 15:30 ABONE OL
KKTC'deki Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin Hayalet Şehir Kapalı Maraş'ı açarak Las Vegas yapmak istediğini yazdı.

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Haberde,"Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz'in Las Vegas'ı gibi bir şey haline getirmek de var.

Artık açıktır ki Ankara'nın projeleri, Ada'nın tamamını ve bölgeyi tam kontrolü altına almak büyük hedefi dâhilindedir" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili süreci yakından takip ettiğine işaret edilen haberlerde, bölgenin baştan aşağıya değişim yaşayacağına işaret edildi.

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KKTC'deki Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında
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