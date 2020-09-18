KKTC'deki Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesi, Türkiye'nin Hayalet Şehir Kapalı Maraş'ı açarak Las Vegas yapmak istediğini yazdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kapalı Maraş bölgesi 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı!

Haberde,"Ankara'nın Kapalı Maraş'la ilgili kafasındaki plan bölgeyi ekonomik-turistik bölge, Akdeniz'in Las Vegas'ı gibi bir şey haline getirmek de var.