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Son dakika haberi... kabusu yaşıyor! Ülkede koronavirüs rekoru kırıldı

Son dakika haberine göre; 'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 22:38 Son Güncelleme: 18.9.2020 23:05 ABONE OL
Son dakika haberi... Fransa kabusu yaşıyor! Ülkede koronavirüs rekoru kırıldı

123 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 249'a ulaştığı ülkede günlük ölü sayısı uzun aradan sonra 100'ün üzerinde seyretti.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 nedeniyle 3 bin 626 kişinin hastanede tedavisi sürüyor ve bunlardan 571'i yoğun bakımda yatıyor.

"MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA YAPILACAK ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulamada olan stratejinin test sayılarını artırmak ve Kovid-19'a yakalananları izole etmek olduğunu söyledi. Macron, mücadele etmekten başka yapılacak şeyin olmadığını kaydetti.

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89 OKUL KAPATILDI
Diğer yandan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle ülke genelinde kapatılan okulların sayısının 89'a yükseldiği belirtildi.

Sağlık yetkilileri ise içinde Paris'in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 10'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi tavsiyesinde bulundu.

Ulusal Meclis'te de 8 Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE REKOR KIRILMIŞTI
Fransa'da dün tespit edilen 10 bin 593 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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Son dakika haberi... Fransa kabusu yaşıyor! Ülkede koronavirüs rekoru kırıldı
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