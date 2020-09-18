Vaka artış rekorları kırılıyor

Dünya geneli:
Vaka sayısı 30 milyonu geçti. Ölü sayısı 945 bin 955 kişi öldü.
ABD:
CDC Direktörü Robert Redfield, "Yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili" dedi. Trump, 2020'nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı.
İngiltere:
3 bin 286 yeni vaka var. Mayıs ayından beri en yüksek günlük vaka artışı.
İspanya:
11 bin 193 ile toplam vakalar 614 bin 360'ya ulaştı.
Ukrayna:
3 bin 584 yeni vaka var. Bu artış rekoru oldu.
Çekya:
2 bin 139 kişi ile günlük vaka artışı rekoru kırıldı.
Hindistan:
97 bin 894 yeni vaka var. Yeni artış rekoru kırıldı.
Rusya:
5 bin 670 yeni vaka var.
BM:
Genel Sekreteri Guterres, salgının kontrolden çıktığını söyledi.