Vaka artış rekorları kırılıyor

Vaka sayısı 30 milyonu geçti. Ölü sayısı 945 bin 955 kişi öldü.CDC Direktörü Robert Redfield, "Yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili" dedi. Trump, 2020'nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı.3 bin 286 yeni vaka var. Mayıs ayından beri en yüksek günlük vaka artışı.11 bin 193 ile toplam vakalar 614 bin 360'ya ulaştı.3 bin 584 yeni vaka var. Bu artış rekoru oldu.2 bin 139 kişi ile günlük vaka artışı rekoru kırıldı.97 bin 894 yeni vaka var. Yeni artış rekoru kırıldı.5 bin 670 yeni vaka var.Genel Sekreteri Guterres, salgının kontrolden çıktığını söyledi.