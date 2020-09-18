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Vaka artış rekorları kırılıyor

Giriş Tarihi: 18.9.2020 ABONE OL
Vaka artış rekorları kırılıyor
Dünya geneli: Vaka sayısı 30 milyonu geçti. Ölü sayısı 945 bin 955 kişi öldü.
ABD: CDC Direktörü Robert Redfield, "Yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili" dedi. Trump, 2020'nin sonunda en az 100 milyon doz aşının ülkesinde dağıtılacağını açıkladı.
İngiltere: 3 bin 286 yeni vaka var. Mayıs ayından beri en yüksek günlük vaka artışı.
İspanya: 11 bin 193 ile toplam vakalar 614 bin 360'ya ulaştı.
Ukrayna: 3 bin 584 yeni vaka var. Bu artış rekoru oldu.
Çekya: 2 bin 139 kişi ile günlük vaka artışı rekoru kırıldı.
Hindistan: 97 bin 894 yeni vaka var. Yeni artış rekoru kırıldı.
Rusya: 5 bin 670 yeni vaka var.
BM: Genel Sekreteri Guterres, salgının kontrolden çıktığını söyledi.
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Vaka artış rekorları kırılıyor
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