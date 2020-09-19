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ABD Başkanı ’a zehirli madde içeren paket gönderildi

ABD Başkanı adına ’a içinde zehirli madde bulunan bir paket gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 22:44 Son Güncelleme: 19.9.2020 22:49 ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump’a zehirli madde içeren paket gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan "risin" maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, paketin bu hafta başında Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump'ın isminin yer aldığı ifade edildi. Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken, risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtildi. Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatıldı. Beyaz Saray'dan ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Beyaz Saray'a gönderilen tüm postalar tesis dışındaki bir bölgede tasnif edilerek kontrol ediliyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’a zehirli madde içeren paket gönderildi
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