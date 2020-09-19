Adaları cephaneliğe çevirdiler

Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmalarını hiçe sayarak adaları adeta cephaneliğe çevirdi. Zaman zaman aidiyetleri belli olmayan ada, adacık ve kayalıklar ile Ege adalarına konuşlandırdığı askeri birliklerin "kolluk kuvvetleri olduğu" tezini ileri süren Atina, bazen de bunu 'Türkiye'nin saldırılarından korunmak' için yaptığını ileri sürüyor. Atina, Türkiye tarafından bir kere dahi saldırı gerçekleştirilmeyen adalara asker yığıyor. Yunanistan'ın ihlalleri Ankara'nın radarında. Diplomatik kaynaklar, bu tür ihlaller gerçekleştirildiğinde gerekli adımların atıldığını ifade ediyor.