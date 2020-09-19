Avrupa’ya ciddi dalga geliyor

Dünya Sağlık Örgütü:
"Avrupa'daki bulaşma oranı
endişe verice düzeylerde, ölümlerde
çok ciddi artışlar olabilir.
Avrupa'ya çok ciddi yeni bir
Kovid-19 dalgası geliyor" uyarısını
yayınladı.
Fransa:
Yasaklar kapıda.
İspanya:
Durumu ağır hasta
sayısı riskli seviyelere ulaştı.
İngiltere:
Gelecek hafta yeni
kısıtlamalar açıklanabilir.
İsrail:
Kısıtlamalar başladı.
Rusya:
Moskova'da yeniden
uzaktan çalışma gündemde.
Hindistan:
174 kayıp daha.
Meksika:
201 kişi öldü.
Afrika:
Son 24 saatte 8 bin
610 Kovid-19 vakası tespit edildi.
ABD:
Hayatını kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte 863 artarak
202 bin 266'yayükseldi.
Yeni Zelanda:
5 hafta sonra
ilk kez sıfır vaka.