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’ya ciddi dalga geliyor

Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü: "Avrupa'daki bulaşma oranı endişe verice düzeylerde, ölümlerde çok ciddi artışlar olabilir. Avrupa'ya çok ciddi yeni bir Kovid-19 dalgası geliyor" uyarısını yayınladı.
Fransa: Yasaklar kapıda.
İspanya: Durumu ağır hasta sayısı riskli seviyelere ulaştı.
İngiltere: Gelecek hafta yeni kısıtlamalar açıklanabilir.
İsrail: Kısıtlamalar başladı.
Rusya: Moskova'da yeniden uzaktan çalışma gündemde.
Hindistan: 174 kayıp daha.
Meksika: 201 kişi öldü.
Afrika: Son 24 saatte 8 bin 610 Kovid-19 vakası tespit edildi.
ABD: Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'yayükseldi.
Yeni Zelanda: 5 hafta sonra ilk kez sıfır vaka.
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Avrupa’ya ciddi dalga geliyor
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