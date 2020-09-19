Avrupa’ya ciddi dalga geliyor

"Avrupa'daki bulaşma oranıendişe verice düzeylerde, ölümlerdeçok ciddi artışlar olabilir.Avrupa'ya çok ciddi yeni birKovid-19 dalgası geliyor" uyarısınıyayınladı.Yasaklar kapıda.Durumu ağır hastasayısı riskli seviyelere ulaştı.Gelecek hafta yenikısıtlamalar açıklanabilir.Kısıtlamalar başladı.Moskova'da yenidenuzaktan çalışma gündemde.174 kayıp daha.201 kişi öldü.Son 24 saatte 8 bin610 Kovid-19 vakası tespit edildi.Hayatını kaybedenlerinsayısı son 24 saatte 863 artarak202 bin 266'yayükseldi.5 hafta sonrailk kez sıfır vaka.