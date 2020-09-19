Batı Balkan sınırları tekrar açılacak

Kovid-19 salgını nedeniyle birbirlerine sınırlarını kapatan Batı Balkan ülkeleri PRC testi uygulamasını da kaldırarak sınırları tekrar açmayı hedefliyorlar. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Vilipçe, gelecek hafta bölge ülkelerinin sağlık yetkililerinin sınırların açılması konusunda bir karar vermesi beklendiğini duyurdu. Bakan Filipçe yaptığı açıklamada, bölge ülkelerindeki salgın durumu hemen hemen benzer olduğunu bu nedenle ortak hareket etme kararı alabileceklerini ifade etti. Filipçe sınırlar açılmadan önce PCR testi yapma zorunluluğun da kaldırılması gerektiğini savundu.