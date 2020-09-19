Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belarus'ta kadınlar Devlet Başkanı Lukaşenko'yu protesto etti

Belarus'ta kadınlar Devlet Başkanı Lukaşenko'yu etti

Belarus’ta 2 binden fazla kadın Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko’yu etti. Protestolar sırasında gösterilerin simge isimlerinden 73 yaşındaki gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 23:53 Son Güncelleme: 19.9.2020 23:53 ABONE OL
Belarus'ta kadınlar Devlet Başkanı Lukaşenko'yu protesto etti

Belarus'ta 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ardından patlak veren hükümet karşıtı protestolar bugünde devam etti. Başkent Minsk'te bir araya gelen 2 binden fazla kadın Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'yu protesto ederek, istifaya çağırdı. Güvenlik güçlerinin sıkı önlemler aldığı protestolar sırasında çok sayıda kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında geçen ay silahlı polislerle boğuştuktan sonra protestoların simgesi haline gelen 73 yaşındaki muhalif aktivist Nina Baginskaya'da bulunuyor. Göstericiler, sık sık "Utan" ve "Unutmayacağız! Bağışlamayacağız" sloganları attı.

Viasna İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 200'den fazla kadının protestolar sırasında gözaltına alındığı aktarılırken, gözaltına alınan kadınların isimlerini internet sitesinde yayınlandı.

Muhalifler ise sosyal medya üzerinden yarın ülke genelinde kitlesel protestolar için sokağa çıkma çağrısında bulundu. Protestoların yarın yerel saatle 13:00'da başlaması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belarus'ta kadınlar Devlet Başkanı Lukaşenko'yu protesto etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA