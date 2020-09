Hollanda'da pedofili yanlısı siyasi parti infiale neden oldu

Hollanda'da Ağustos ayından kurulan ve 2021'deki genel seçimlere katılmaya hazırlanan Kardeşçe Aşk, Özgürlük ve Farklılık Partisi (PNVD) seçim programını açıklamasının ardından tüm ülkede infiale neden oldu. PNVD, seçim programında pedofilinin yasallaşmasını destekleyen ifadelere yer verdi. Başkent Amsterdam'da bulunan Museum Meydanı'nda toplanan onlarca kişi pedofili yanlısı PNVD'yi protesto ederek, kapatılması için imza kampanyası başlattı. Kampanyada şu ana kadar 500 bin imza toplanırken, konuyu Meclise taşımak için çalışmalar başlatıldı. Gösteriler sırasında çocukken pedofililer tarafından tacize uğrayan kişiler başından geçenleri anlattı. Protestocular, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda yaşanan olayların örtbas edildiğini ve ana akım medyanın pedofili konusunda duyarsız olduğunu vurguladı.Protestoyu organize eden "Safe the Children" (Çocukları koru) Derneği'nde görevli İrhuia Deb Beek yaptığı açıklamada, "Hollanda'da pedofili derneğinin kurduğu siyasi parti, meclise girmek istiyor ve pedofiliyi Hollanda'da normalleştirmek istiyor. Bunların en büyük amacı, cinsellik yaşını kaldırmak. Bu siyasi partinin meclise girebilme konusunda ciddi endişelerim var. Girebilme şansı var çünkü bu zihniyete gizliden destek verenler olabilir. Ama ben bir kadın ve bir anne olarak karşılarında dimdik durmaya kararlıyım. Ayrıca bu partinin korona döneminde kurulması bizim işimize yaradı. Çok sayıda vatandaş boş vaktinde bu konuyu araştırıp bize destek verdi" dedi.Göstericiler, her hafta ülkenin farklı yerlerinde PNVD'nin bir an önce kapatılması amacı ile protestolar düzenleneceğini ifade ederken, şu ana kadar siyasi anlamda bir destek alamadıklarını açıkladı.Öte yandan PNVD'ne Hollanda'da pedofiliyi destekleyen ilk siyasi parti değil. 2006 yılında yine bir pedofili siyasi parti seçimlere girmiş, yeterince oy alamamıştı. 2014 yılında ise mahkeme kararı ile kapatılmıştı.