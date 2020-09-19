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'te polis baskınında 3 mensubu yakalandı

Irak'ın kentinde düzenlenen polis baskınında terör örgütü mensubu oldukları belirtilen 3 kişi yakalandı. Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinde DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine yönelik baskın düzenlendiğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 19.9.2020 18:38 Son Güncelleme: 19.9.2020 18:44 ABONE OL
Kerkük'te polis baskınında 3 DEAŞ mensubu yakalandı

Gelen bir ihbarın değerlendirildiğini aktaran Kemal, baskında 3 DEAŞ mensubunun yakalandığını belirtti.

Kemal, yakalananların birinin örgütün sözde silah ve mühimmat sorumlusu olduğunu ve kente silah sokmayı planladıklarını kaydetti.

Iraklı yetkili, söz konusu kişilerin ilk sorgularında örgüt mensubu olduklarını itiraf ettiklerini ve yapılan resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiklerini aktardı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Örgütün bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen, DEAŞ'ın özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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Kerkük'te polis baskınında 3 DEAŞ mensubu yakalandı
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