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'da tedavi olan Navalni hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı

20 Ağustos'ta uçağa bindiğinde fenalaşan ve Omsk'ta hastaneye kaldırılan Rus Muhalif lider , 'nın başkenti 'e nakledilmişti. Burada hastanede zehirlendiği anlaşılan Navalni, günlerce komada kaldı. İyileşen Rus muhalif lider ilk paylaşımını da yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 01:35 Son Güncelleme: 21.9.2020 01:36 ABONE OL
Almanya'da tedavi olan Navalni hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı

20 Ağustos'ta bindiği uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Omsk'tan Berlin'e nakledilerek tedavisine orada devam edildi. Zehirlendiği anlaşılan Rus lider, o günden itibaren yoğun bakımda kalmasına rağmen iyileşti.

NAVALNİ MERDİVENLERDEN AŞAĞI YÜRÜRKEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Rus politikacı Alexei Navalny, vantilatörden çıkarıldıktan birkaç gün sonra tekrar ayağa kalktı ve yürüdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Navalni, Ağustos ayı sonlarında zehirlenmesi nedeniyle getirildiği ve tedavisinin devam ettiği Berlin Charite Hastanesi'nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından durumuna dair açıklama yapan Navalni, kendine su koymakta ve telefonunu kullanmakta zorlandığını ifade etti.

NAVALNİ RUSYA'YA DÖNMEYİ PLANLIYOR

Navalni'nin, batılı hükümetler Kremlin'den bir açıklama talep ederken, Rusya'ya geri dönmeyi planladığını söylediği belirtildi. Ayrıca, Charite Hastanesi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Navalni'nin durumunun iyileşmeye devam ettiği belirtilmiş ve vantilatörden çıkarıldığı ifade edilmişti.

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Almanya'da tedavi olan Navalni hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı
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