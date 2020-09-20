İdlıb’den Türkiye’ye sevgi seli

Milyonlarca Suriyelinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği İdlib'de tansiyon yine yükseldi. Türk ve Rus heyetlerinin Ankara'da İdlib'deki gelişmeler ve sahadaki durumu değerlendirdiği toplantılarda şimdilik bir anlaşma çıkmadı. Hafta içinde Esad rejiminin yönlendirmesiyle İdlib'de bulunan 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına sivil görünümlü bazı kişiler saldırdı. Türk askeri noktalarına düzenlenen saldırıların ardından bölgeye büyük bir askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Önceki gün de Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını destekleyen siviller de İdlib'in dört bir noktasında Türkiye'ye sevgi gösterilerinde bulundu, büyük mitingler düzenledi. ABD'de hafta içinde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile İdlib kent merkezinde saldırı gerçekleştirdi. Bölgedeki gelişmeleri SABAH'a değerlendiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, "Türkiye bölgedeki belirsizliğe karşı tedbir alıp bölgedeki askeri varlığını güçlendiren adımlar atmalı" dedi.Aslan sözlerine şöyle devam etti: Çatışmaların durgunlaştığı anlarda, 'çatışmasızlığın' ne zaman bitmesi gerektiği, çatışmaya girmeden masa başında hangi imtiyazların elde edilebileceği, karşıt tarafın hangi araçlarla rahatsız edileceği gibi farklı seçenekler sürekli gözden geçirilir. Bu durumda İdlib sahasında kıpırdanmaların meydana gelmesi beklenen bir süreç. Ruslarla Libya ve Suriye'ye yönelik görüşmeler başlayınca Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde karşıt unsurların kıpırdanmasına şahit olundu. Son günlerde PKK veya DEAŞ'ın yapmış olduğu saldırılar, Esad tarafından provoke edilen bölgesel olaylar da bu kapsamda ele alınabilir. İdlib'de Türkiye ve Rusya'nın devriye faaliyetlerinin Rusya tarafından durdurulması sonrası Rejim, İran ve Rus saldırılarından etkilenmiş bölge halkının Türkiye lehine gösteri düzenlemesiyse doğal bir reaksiyon. Çünkü değiştirilemeyecek gerçek, Suriyelilerin Rejim, İran ve Rus üçlüsüne karşı kaygılarının dinmeyeceğidir.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusuna, Sentinel tipi radar ve Bradley sınıfı zırhlı araçlar sevk ettiklerini açıkladı. CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki koalisyon kuvvetlerinin güvenliklerine destek vermek üzere bir kaç adım atılması talimatı verdi. ABD Kuvvetlerinin üzerinde savaş uçağı devriyelerini artırmak üzere Sentine radar ve Suriye Güvenlik Bölgesindeki ABD askerlerine destek amaçlı Bradley Zırhlı Muharebe Araçları sevk etti " denildi. Yetkililer, söz konusu bölgeye altı zırhlı araç ve 100 askerin gönderildiğini açıkladı.