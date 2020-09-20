Japon piyanist kızını sahte pasaportla kaçırdı

Japon piyanist Hiroko Nagai Çalık, elektronik mühendisi Özgür Çalık (33) ile 2017'de evlendi. Çiftin Asya Sakura adında bir kız çocuğu oldu. Hiroko Nagai eşi ile anlaşmazlık yaşayınca 11 Mayıs 2018'de boşanma davası açtı. Küçük kızın velayeti ikisine de verilmedi. Ancak kızın mahkeme sonuçlanana kadar annesiyle kalmasına ve her ayın 1. ve 3'üncü cumartesi günlerinde babasıyla görüştürülmesine karar verildi. Özgür Çalık, kızına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla eşini savcılığa ihbar etti. Aile hükümlüğünü ihlal ederek Çalık'a şantajda bulunduğu iddia edilen Japon gelin hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi. İddiaya göre buna rağmen Hiroko Nagai, kızlık soyadını kullanıp sahte bir pasaport temin ederek kızı ile yurt dışına çıktı. Kocanın şikayeti üzerine Hiroko Nagai hakkında 'Resmi belgede sahtecilik'ten soruşturma başlatıldı.