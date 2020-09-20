Rusya’dan Hafter’e paralı asker desteği

Rusya, Libya'da yabancı savaşçılardan medet uman darbeci Halife Hafter'in saflarını, Suriye'den paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor. Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Beşar Esad rejimi güçlerine bağlı yerel milis gücü Şebbihalardan 400 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarına gönderdi. Hafter safına katılan Şebbihalar, önceki gün Kamışlı havaalanından Lazkiye'deki Rusların Hımeymim üssüne gelmişti. Suriye'den Libya'ya sevk edilen paralı askerlere Rusya tarafından aylık 1500 - 2 bin dolar ödeme yapılıyor.Rusya, geçen ay ülkenin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşları 20 - 45 arasında bin kişiyle Hafter saflarında savaşmaları konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya'nın, Suriye'den Hafter saflarına şu ana kadar gönderdiği paralı savaşçı sayısı 5 bini geçti.