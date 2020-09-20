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duyurdu! 'de gerçekleşecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () nadir görülen bir gök olayı ile ilgili açıklamada bulundu. NASA'dan yapılan açıklamada;  Her yıl 12 kez görülen 'ın bu yıl 13 kez görüleceği ifade edildi. Nadir görülen bu doğa olayının 'de gerçekleşeceği ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 14:05 Son Güncelleme: 20.9.2020 14:06 ABONE OL
Son dakika haberi: NASA duyurdu! 31 Ekim'de gerçekleşecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (), 'de nadir görülen '' gerçekleşeceğini açıkladı

Son dakika haberi: NASA duyurdu! 31 Ekim'de gerçekleşecek

2020 YILINDA 13 DOLUNAY

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay veya mavi ay olarak adlandırıldığı ifade ededildi.

Son dakika haberi: NASA duyurdu! 31 Ekim'de gerçekleşecek

1 AYDA 2 KEZ GÖRÜLECEK

bu yıl 1 ve 'de iki gerçekleşeceğini ve 31 Ekim'deki dolunayın ' veya mavi ay' olacağı kaydedildi. Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.

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NASA duyurdu! 31 Ekim'de gerçekleşecek
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