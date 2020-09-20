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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu)

Son dakika: ile arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu)

Son dakika haberi: Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, BAE ve Bahreyn'den sonra ülkesinin de ile "normalleşme" anlaşması imzalamasını istediği ancak babası bin Abdulaziz'in buna karşı çıktığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 09:34 Son Güncelleme: 20.9.2020 09:43 ABONE OL
Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra ülkesinin de ile "normalleşme" anlaşması imzalamasını istediği ancak babası bin Abdulaziz'in buna karşı çıktığı iddia edildi.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan makaleye göre, Suudi Kraliyet Ailesinde Veliaht ile Kral Abdulaziz arasında "İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi" konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu

Suudi Kral'ın 'e yönelik boykotun ve Filistinlilerin bağımsız devlet talebinin uzun yıllardır destekçisi olduğu belirtilen makalede, Veliaht Prens'in ise İsrail'le ticaret yapmak ve İran'a karşı birlik olmak için zorlu bir çatışma olarak gördüğü İsrail-Filistin meselesini geride bırakmak istediği kaydedildi.

Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu

İSRAİL-BAE ANLAŞMASI SUUDİ KRAL'DAN GİZLENDİ

Suudi Kral, henüz başladığı tatili sırasında, 13 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın sebebi ise Veliaht Prens'in İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı babasına daha önceden haber vermemesiydi. Veliaht Prens, Filistinlilerin, devlet talebine katkı sunmadığı gerekçesiyle babasının anlaşmayı engellenmesinden çekindi. Öyle ki Suudi Kral'ın desteğinden yoksun BAE'nin İsrail'le anlaşma yapması bu kadar kolay olmayabilirdi.

Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu

Suudi Kral, -BAE anlaşmasının ardından, Dışişleri Bakanı'na ülkesinin Filistin devletinin kurulması fikrine bağlılığını yeniden ifade etmesini söyledi. Bunun üzerine, Suudi Kral'a yakın bir kraliyet ailesi üyesi, Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu bir gazetede ülkesinin duruşunu yineleyen ve BAE'nin İsrail'e daha fazla taviz için baskı yapması gerektiğini ima eden bir yazı kaleme aldı.

Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu

BAHREYN ANLAŞMASINI VELİAHT PRENS SAĞLADI

Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner ile Veliaht Prens'in 1 Ekim'de Suudi Arabistan'da bir araya geldiği görüşmede, babasının " ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasını kabul etmeyeceğini" söyledi.

Veliaht Prens, Suudi Kral'ın itirazı nedeniyle Krallığın şimdilik yapabileceği en fazla şeyin "küçük Bahreyn'in anlaşmaya katılmasını sağlamak olduğunu" aktardı.

Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu

İSRAİL İLE BAHREYN VE BAE ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu

1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

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Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu)
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