Son dakika: Kral Selman ile Prens Selman arasında derin çatlak! İhanet anlaşması Kral Selman'dan gizleniyor mu)

İSRAİL-BAE ANLAŞMASI SUUDİ KRAL'DAN GİZLENDİ

Suudi Kral, henüz başladığı tatili sırasında, 13 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmeleri" için bir anlaşma imzaladıklarını duyurması nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Bu şaşkınlığın sebebi ise Veliaht Prens'in İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı babasına daha önceden haber vermemesiydi. Veliaht Prens, Filistinlilerin, devlet talebine katkı sunmadığı gerekçesiyle babasının anlaşmayı engellenmesinden çekindi. Öyle ki Suudi Kral'ın desteğinden yoksun BAE'nin İsrail'le anlaşma yapması bu kadar kolay olmayabilirdi.