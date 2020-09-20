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Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

Son dakika haberi: ile arasındaki gerilimi bir nebze olsun azalmış görünürken, Yunanistan'ın provokasyonları sürüyor. Türkiye, haklı davasında diplomatik çözümler ile sorunun çözülmesini savunuyor, Yunanistan ise kabul edilemez ön şartlar ile masadan kaçıyor. Gerilimi tırmandıran isimlerin başında gelen Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası ziyaretinin ardından bu kez de 'taydı. Burada küstah açıklamalarda bulunan Sakelaropulu, Türkiye'yi işgalcilikle suçladı, yalan üstüne yalan söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 16:16 Son Güncelleme: 20.9.2020 16:26 ABONE OL
Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

'de gerilimi tırmandıran 'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine 'yi hedef aldı. Türkiye'yi adada işgalci gösteren Yunan Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz" ifadesini kullanarak, yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

Fransa ve 'dan 'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney 'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou yine çizgiyi aştı. Türkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Sakellaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

Her fırsatta 'yi hedef alan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

SAKELLAROPULU'DAN DİPLOTİK YALAN

'ın tahriklerini hiçe sayan Sakellaropulu, " ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak,Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu. Güney 'a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs'a gidecek olan Sakellaropulu, Rum Haber Ajansı'na konuştu.

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

Sakellaropulu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ada'daki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM'nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz."

Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

EOKA MEZARINI ZİYARET EDECEK

Güney 'ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek olan Sakellaropulos, Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA'cıların mezarlarını da ziyaret edeceği bildirildi.

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Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...
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