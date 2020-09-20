Son dakika: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah Türkiye sözleri! Yalan üstüne yalan söyledi...

SAKELLAROPULU'DAN DİPLOTİK YALAN

Yunanistan'ın tahriklerini hiçe sayan Sakellaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak,Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs'a üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs'a gidecek olan Sakellaropulu, Rum Haber Ajansı'na konuştu.