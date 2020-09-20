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’nden Ignatius’un çarpıtmasına yanıt

Giriş Tarihi: 20.9.2020 ABONE OL
Washington Büyükelçisi’nden Ignatius’un çarpıtmasına yanıt
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Post yazarı David Ignatius'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan yazısına yanıt verdi. Ignatius'un Türkiye'yi radikalleşmekle suçlayıp, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri "Islam dünyasında yükselen ılımlı sesler" olarak tanımladığı "Trump Erdoğan'ın Türkiye'nin neden destekliyor?" yazısına yanıt veren, Kılıç, "Ignatius, sözde ılımlılaşmayı teşvik edenleri överken, aynı insanlar İslam dünyasında gerçek anlamda ılımlı seslerden biri olan Cemal Kaşıkçı'yı katletti" dedi. Kılıç, Washington Post için kaleme aldığı yazısında, Ignatius'un yazısını, "Temelsiz, irrasyonel ve Türkiye'nin terörle mücadeleye, NATO ittifakına ve bölge güvenliğine sağladığı katkıyı görmezden geliyor" ifadeleri ile eleştirdi.
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Washington Büyükelçisi’nden Ignatius’un çarpıtmasına yanıt
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