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dışişleri bakanları, 'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı

dışişleri bakanları, 'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı.

AA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 17:15 Son Güncelleme: 21.9.2020 17:23 ABONE OL
AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı

Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının toplantısının ana gündemini Belarus oluşturuyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Belarus'ta barışçıl gösterilere yönelik baskının arttığını, bugünkü toplantıda Belarus halkına AB olarak nasıl destek olacaklarını tartışacaklarını söyledi.

Borrell, "Aynı zamanda Aleksandr Lukaşenko'yu meşru cumhurbaşkanı olarak tanımadığımız Belarus hükümetiyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz." dedi.

UZLAŞI SAĞLANAMADI

AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı.

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AB dışişleri bakanları, Belarus'a yaptırımlar konusunda uzlaşamadı
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