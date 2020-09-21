ABD ile AB arasında İran çatlağı

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamayacağını bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve İran'ın Batılı ülkeler ile yapılan, nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Ortak Komisyon Koordinatörü Josep Borrell, ABD yönetiminin BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararıyla kaldırılan yaptırımları geri getiren mekanizmayı devreye sokmasını not ettiklerini belirtti. ABD'nin Barack Obama döneminde İran ile varılan anlaşmadan Trump yönetimin tek taraflı çekildiğini hatırlatan Borrell, ABD yönetiminin anlaşmadan çekildikten sonra JCPOA faaliyetlerinin hiçbirine katılmadığını söyledi. Borrell "Bu nedenle ABD, JCPOA tarafı bir ülke sayılamaz ve BMGK'nın 2231 sayılı kararında geçen BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe sokulması sürecini başlatamaz " dedi.İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararıyla ilgili Washington'ın iddialarında yalnız olduğunu söyledi. "ABD tarihin yanlış tarafında durdu ve görevlerini unuttu " diyen Hatibzade, "ABD iddialarında yalnızdır. ABD gücün merkezinde yer almasına rağmen bu kadar yalnızlaştı, bu da ABD'nin gücünün ne kadar boş olduğunu gösteriyor " ifadelerini kullandı. Washington yönetiminden uluslararası camiaya katılması ve görevine dönmesi çağrısında bulunan Hatibzade, "ABD, asilikten vazgeçerse dünya kamuoyu da onu kabul edecektir" dedi.