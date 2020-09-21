Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddet kamerada

Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin görme engelli bir adama uyguladığı şiddet sosyal medyada bir anda gündeme oturdu. Sosyal medyada 19 Eylül'de yayımlanan görüntülerde, çok sayıda polisin, Wuppertal şehri merkezinde, görme engelli bir kişiyi sert bir şekilde kelepçelediği görülüyor.

GÖRME ENGELLİ KİŞİ ÇIĞLIKLAR ATTI

Gözaltına alınan görme engelli, canı yandığı için çığlıklar attı. Görüntülerde ayrıca, polisin, olayı görüntüleyenlerin önünü kapatmaya çalıştığı, bu yönde talimatlar verdikleri ve görüntü çekenleri tehdit ettikleri görülüyor.

"ALMANYA SANA NE OLDU" YORUMLARI GELDİ

Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddet, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda "Bu nasıl hastalıklı bir sistem", "Teröristler üniforma giymiş" ve "Almanya vatanım sana ne oldu" gibi ifadeler kullanıldı.

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