Avustralya’da coronadan can kayıpları ve vaka sayıları düşüyor

Avustralya'nın diğer eyaletlerinden yeni vakaya rastlanmazken, son 24 saatteki 33 binden fazla testin sonucuna göre Victoria eyaletinde 11, Yeni Güney Galler'de (NSW) 4, Queensland'da 1 olmak üzere, toplam 16 kişiye daha Kovid-19'a teşhisi konuldu.Ülke genelinde 30 Temmuz'da 747'ye çıkan günlük yeni vaka sayılarının 16'ya inmesiyle son 3 ayın en düşük vaka sayısı görüldü.Avustralya'da bir önceki en düşük günlük vaka sayısı, 22 Haziran'da 13 kişinin virüse yakalanmasıyla kayıtlara geçmişti.Victoria'da 2 kişi daha virüsten öldü. Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 851 kişiden 763'ü, virüsün en fazla can kaybı ve vaka sayısına neden olduğu Victoria eyaletinde kayıtlı.Avustralya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden diğer 88 kişiden 53'ü NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'üde Avustralya Başkent Bölgesi'nden.Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayan ve 4 Eylül'de günlük can kaybının 59'a yükseldiği eyaletteki ölümlerin düşmeye başlamasıyla, Avustralya'daki günlük can kayıpları da tek haneli rakamlara indi.Sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu eyalette, günlerce çift halelerde seyreden can kayıplarının 15 Eylül'de sıfıra inmesinin ardından, bugün de 2 kişi hayatını kaybetti.Öte yandan Avustralya'daki toplam 981 aktif vakandan 817'si Victoria eyaletinde yer alırken bu vakalardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere 94 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.Avustralya'da virüs görülmeye başladığı günden itibaren gerçekleşen 7 milyon 296 binden fazla testin sunucuna göre virüse yakalanan 26 bin 909 kişiden, 24 bin 57'si sağlığına kavuştu.Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, virüsün yeniden yayılmasını önlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasakların hafifletileceğini açıkladı.Ülkenin en büyük kenti Auckland'daki üçüncü seviyedeki yasakların çarşamba gece yarısından sonra ikinci seviyeye çekileceğini duyuran Başbakan Ardern, ülkenin geri kalanındaki yasakların da bu gece yarısından itibaren birinci seviyeye indirileceğini söyledi.Yeni tedbirler kapsamında vatandaşlara, ''kendinizi iyi hissetmiyorsanız, soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlarınız varsa lütfen test yaptırın, bu düzeyi korumamıza yardımcı olun'' ifadeleriyle çağrıda bulunan Ardern, Auckland'daki tedbirlerin 2. seviyede tutulmasını da ''Auckland'da bu ihtiyatlı yaklaşıma hala ihtiyaç var, şehir bu salgının merkeziydi ve bu yüzden burada dikkatli olunması gerekiyor.'' sözleriyle açıkladı.Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün 4 kişinin virüse yakalandığı ülkedeki 3 bin 568 testin sonucuna göre yeni Kovid-19 vakası kaydedilmediğini açıkladı.Ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 62'ye düştüğünü belirten Dr. Ashley Bloomfield, hastanedeki 3 Kovid-19'lu hastanın tedavisine devam edildiğini kaydetti.Yeni Zelanda, virüse yakalandığı belirlenen 1815 kişiden, 1728'u sağlığına kavuşurken, 25 kişi hayatını kaybetmişti.