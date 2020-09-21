Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma! Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.

GERGİNLİĞİN SORUMLUSU ERMENİSTAN

Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

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