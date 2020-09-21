Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Filistin liderine ‘normalleşme’ baskısı

liderine ‘normalleşme’ baskısı

Giriş Tarihi: 21.9.2020 ABONE OL
Filistin liderine ‘normalleşme’ baskısı
Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Arap ülkeleri ve ABD yönetimi ile görüşmesi için baskı gördüğünü ancak Abbas'ın bunu reddettiğini söyledi. Alul, "Başkan Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi ve İsrail'in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap kardeşlerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş baskılara maruz kalıyor, ancak bunu kabul etmiyor. Bu merhalede, Filistin'in tercihi meydan okumaya karşı durmaktır. Herkes onların Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistin liderine ‘normalleşme’ baskısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA