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“Hafter’in yer almadığı siyasi çözüme hazırız”

Giriş Tarihi: 21.9.2020 ABONE OL
“Hafter’in yer almadığı siyasi çözüme hazırız”
LİBYA Savunma Bakanı Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in yer almadığı her türlü siyasi çözüme açık olduklarını söyledi. Hafter milislerine karşı yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun temsil edilmediği hiçbir diyaloğu kabul etmeyeceklerini belirten Nemruş, "İşlediği katliamlar ve Trablus'a yönelik saldırılarının yol açtığı yıkım göz önüne alındığında savaş suçlusu Hafter'in taraf olmadığı her türlü siyasi çözüme açığız " ifadesini kullandı.
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“Hafter’in yer almadığı siyasi çözüme hazırız”
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