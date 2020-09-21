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'da bina çöktü: 10 ölü, 11 yaralı

'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 10:24 Son Güncelleme: 21.9.2020 10:41 ABONE OL
Hindistan'da bina çöktü: 10 ölü, 11 yaralı

Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin finansal başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.

Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binada mahsur kalan 20 ila 25 kişiye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Hindistan'da özellikle haziran eylül döneminde muson yağışları nedeniyle eski ve dayanıksız binaların yıkılmasına sık sık rastlanıyor.

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Hindistan'da bina çöktü: 10 ölü, 11 yaralı
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