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’da operada koronavirüs protestosu

’da operada ucuz bilet alan kişiler, sosyal mesafe kuralları uygulanmadan yan yana oturtuldukları gerekçesiyle düzenledi. Ziyaretçilerin protestosu nedeniyle performans yarıda kesildi

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 22:26 ABONE OL
İspanya’da operada koronavirüs protestosu

Olay, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real opera salonunda meydana geldi. İspanya medyası, ucuz bilet alan kişilerin, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yan yana oturtulması sonucu protesto düzenlediğini ve sahnedeki performansın protesto nedeniyle yarıda kesildiğini duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, ziyaretçilerin alkışlayarak organizasyonu protesto ettikleri görüldü. Yerel medya, salonun üst katında bulunan ucuz biletli kişilerin 15 kişi olarak oturdukları ve yanlarında boş koltuk bulunmadığını duyurdu.

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İspanya’da operada koronavirüs protestosu
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