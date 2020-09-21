Japonya Başbakanı Suga ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Japonya'da önceki Başbakan Shinzo Abe'nin sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı olan Yoshihide Suga, görevi devralmasının ardından ABD Başbakanı Donald Trump ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Dün gece yaklaşık 25 dakika süren bir telefon görüşmesi yapan ikilinin, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Suga, Başkan Trump'ın bölgesel barış ve istikrarın temeli olarak gördüğü Japonya-ABD ittifakını daha da güçlendirmek için birlikte çalışma isteğini dile getirdiğini açıkladı. Ayrıca Suga'nın Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü konusunda ABD'nin desteğini istediği belirtilirken, Trump'ın konu üzerinde Japonya ile yakın işbirliği içinde çalışmayı kabul ettiği ifade edildi.

COVİD-19 SALGINI DA MASADA

Öte yandan görüşmede dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını da gündeme geldi. Etkinliği kanıtlanmış bir aşının geliştirilmesi ve dağıtımı ile virüsün tedavisinde işbirliği yapılması konularında mutabık kalan Suga ve Trump'ın ayrıca özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi için birlikte çalışmayı da kabul ettikleri öğrenildi.

