KKTC'de son 24 saatte 4 Kovid-19 vakası görüldü

Bakan Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 1485 test yapıldığını, 4 yeni vakanın tespit edildiğini ve tedavisi tamamlanan 22 hastanın da taburcu edildiğini açıkladı.

Tespit edilen 4 yeni vakanın, daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu kaydeden Pilli, bu kişilerin gözetim altında tutulduklarını ifade etti.

Ali Pilli, tedavisi süren vaka sayısının 252 olduğunu belirtirken, yoğun bakımda yatan hasta saysının 2 olduğunu kaydetti.

- RUM KESİMİNDE VAKA SAYISI 1603'E YÜKSELDİ

Rum basınında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son 24 saatte 3 bin 36 test yapılırken, 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 1603'e ulaştı.