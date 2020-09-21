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'da düğüne katılanlar sosyal mesafe kuralına uyarak etti

Yeni tip korona virüs (KOVİD-19) tüm dünyayı etkisi altına aldı. Evlenmek isteyen çiftler bu süreçte oldukça zorlandı. 'da bir düğüne katılanlar ise 'sosyal mesafe' ve maske kuralına uydu. Davetliler, pistine çizilen kareler dışına çıkamadı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 19:01 Son Güncelleme: 21.9.2020 19:19 ABONE OL
Meksika'da düğüne katılanlar sosyal mesafe kuralına uyarak dans etti

Özellikle ABD ve Güney Amerika'yı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (KOVİD-19), Meksika'da da etkisini artırdı. Bu kapsamda da birçok kişi salgın tedbirlerini de aksatmamaya başladı. Bunun bir örneğini de ülkede düzenlenen bir düğünde çekilen görüntüler ortaya koydu.

Meksika'da düğünde "sosyal mesafeli" dans | Video

FİZİKSEL MESAFE KURALINA UYULDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Salgında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde gerçekleşen bir düğünde konukların, damat ve gelinin koronavirüs (Covid-19) fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde dans etti.

PİSTE KARELER ÇİZİLDİ

Düğün işletmecisi piste kare şeritler çizerek, düğün davetlilerinin dans etmesini sağladı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Meksika'da düğüne katılanlar sosyal mesafe kuralına uyarak dans etti
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