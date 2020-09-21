Meksika'da düğüne katılanlar sosyal mesafe kuralına uyarak dans etti

Özellikle ABD ve Güney Amerika'yı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (KOVİD-19), Meksika'da da etkisini artırdı. Bu kapsamda da birçok kişi salgın tedbirlerini de aksatmamaya başladı. Bunun bir örneğini de ülkede düzenlenen bir düğünde çekilen görüntüler ortaya koydu.
Meksika'da düğünde "sosyal mesafeli" dans | Video
FİZİKSEL MESAFE KURALINA UYULDU
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Salgında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında gelen Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde gerçekleşen bir düğünde konukların, damat ve gelinin koronavirüs (Covid-19) fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde dans etti.
PİSTE KARELER ÇİZİLDİ
Düğün işletmecisi piste kare şeritler çizerek, düğün davetlilerinin dans etmesini sağladı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.İngiltere polisi, James Bond'un çalınan silahlarını bulmak için halktan yardım istedi Cani babanın savunması şoke etti