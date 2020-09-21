New York'ta görevli polis memuru Çin için ajanlık yapmakla suçlandı

Federal savcılık tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, New York Polis Departmanında (NYPD) görevli polis memuru Baimadajie Angwang'ın, şehirde yaşayan Tibetliler hakkında Çin konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı kaydedildi.

ÇİNLİ YETKİLİLERE BİLGİ VERİLDİ

Dilekçede, Queens bölgesinde görev yapan Angwang'ın, pozisyonunu kötüye kullanarak "yasa dışı ajan" gibi, Tibetlilerin etkinlikleri hakkında Çinli yetkililere bilgi verdiği ifade edildi.

DİĞER SUÇLARDAN DA YARGILANACAK

Angwang'ın ayrıca dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve engelleme gibi suçlamalardan da yargılanacağı bildirildi.

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