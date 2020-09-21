Son dakika haberi: Çin'de kabus geri döndü! Yiyeceklerde Covid-19'a rastlandı! Gıdadan coronavirüs bulaşır mı? İşte detaylar...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.