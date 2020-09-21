Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

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Son dakika: haddini aştı! Küstah sözleri...

Son dakika haberi: Katerina , ilk yurt dışı ziyaretini 'a gerçekleştirdi. Rum kesimine destek için adaya giden Sakelaropulu, haddini aşan açıklamalar ile provokasyonun dozunu giderek artırdı. Helenizm vurgusu yapan Sakelaropulu, ile ilgili küstah ifadeler kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 15:28 Son Güncelleme: 21.9.2020 16:13 ABONE OL
Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye yorumu...

'ı ziyaret eden ve 'yi işgalcilikle suçlayan Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı , Ada'yı Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini bir kez daha ifşa etti.

Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye yorumu...

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı , 'ta temaslarını sürdürdüyor. Sakelaropulu, Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunarak, "Oruç Reis'in bölgeden ayrılışı tırmanmayı azaltma yolunda olumlu bir adım" dedi.

Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye yorumu...

Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan , Yunanistan ve Kıbrıs'ın (Güney) her zaman ortak ve ulusal çıkarlar tarafında birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye yorumu...

YUNAN CUMHURBAŞKANI YİNE ÇİZGİYİ AŞTI

, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle 'yi 'yasadışı eylemde' bulunmakla suçladı. , ziyaretinin 'Türk provokasyonu nedeniyle son derece kritik' olduğunu söyledi.

Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye yorumu...

HELENİZM AĞZIYLA KONUŞTU

Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan , Kuzey Kıbrıs'ın 'işgal atında' (sözde) olduğunu öne sürdü. Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm'inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir." dedi.

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Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...
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