Son dakika: Yunanistan Cumhurbaşkanı haddini aştı! Küstah Türkiye sözleri...

HELENİZM AĞZIYLA KONUŞTU

Yunan Cumhurbaşkanı, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile de bir araya geldi. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Sakelaropulu, Kuzey Kıbrıs'ın 'işgal atında' (sözde) olduğunu öne sürdü. Sakelaropulu, "Hrisostomos, işgal (sözde) altındaki bölgelerdeki Yunan ve Ortodoks mirasın kurtarma adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Helenizm'inin (Yunanlaştırma) kimliğinin korunmasında kilisenin rolü çok önemlidir." dedi.