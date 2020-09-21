Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz politkasının Batı dünyasındaki yankıları sürüyor. Doğu Akdeniz krizinde Türkiye karşıtı kampanyanın liderlğine soyunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ülkelerinden istediği desteği bulamaması nedeniyle geri adım attığı bir dönemde Fransız Aleteia adlı haber sitesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı adımlarını manşetine taşıdı. Türkiye'nin gücünü öven site, 'La Turquie est de retour' (Türkler geri döndü) manşetini atarak "Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emellerini yenileyerek, Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösterisinde bulunuyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgeye sadece araştırma gemilerini değil savaş gemilerini de gönderdiğinin altını çizen Fransız haber sitesi, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları devam ediyor" diye yazdı.Başta Fransa, Yunanistan ve AB ülkelerinin engelleme girişimlerine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin baskılara boyun eğmediğine işaret eden Aleteia, "Türkiye, bölgeye savaş gemilerini de göndererek dengeleri değiştirdi" değerlendirmesinde bulundu. Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı olduğuna dair vurgusuna da işaret eden Aleteia, "Türkiye ulusal çıkarlarını en iyi şekilde savunuyor" tespitinde bulundu.