Vakalar 31 milyonu aştı

Dünya geneli:
Vaka sayısı 31 milyon 58 bini aştı. Ölü sayısı ise 962 bin 518 oldu.
İngiltere:
Testi pozitif çıkan ve evinde izole olmayanlara 10 bin sterline kadar para cezası verilmesi gündemde.
Belçika:
Salgınının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 100 bin 748'e yükseldi.
Rusya:
Son 24 saatte 6 bin 148 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 103 bini geçti. Coronavir adlı ilacın eczanelerde satışı için onay alındığı duyuruldu.
Kanada:
Ölümler 9 bin 248'e çıktı.
Hindistan:
Bin 133 kişi daha öldü. Ölümler 86 bin 700'ü aştı.
Brezilya:
739 kişi daha öldü.