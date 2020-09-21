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Vakalar 31 milyonu aştı

Giriş Tarihi: 21.9.2020 ABONE OL
Vakalar 31 milyonu aştı
Dünya geneli: Vaka sayısı 31 milyon 58 bini aştı. Ölü sayısı ise 962 bin 518 oldu.
İngiltere: Testi pozitif çıkan ve evinde izole olmayanlara 10 bin sterline kadar para cezası verilmesi gündemde.
Belçika: Salgınının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 100 bin 748'e yükseldi.
Rusya: Son 24 saatte 6 bin 148 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 103 bini geçti. Coronavir adlı ilacın eczanelerde satışı için onay alındığı duyuruldu.
Kanada: Ölümler 9 bin 248'e çıktı.
Hindistan: Bin 133 kişi daha öldü. Ölümler 86 bin 700'ü aştı.
Brezilya: 739 kişi daha öldü.
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Vakalar 31 milyonu aştı
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