Vakalar 31 milyonu aştı

Vaka sayısı 31 milyon 58 bini aştı. Ölü sayısı ise 962 bin 518 oldu.Testi pozitif çıkan ve evinde izole olmayanlara 10 bin sterline kadar para cezası verilmesi gündemde.Salgınının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 100 bin 748'e yükseldi.Son 24 saatte 6 bin 148 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 103 bini geçti. Coronavir adlı ilacın eczanelerde satışı için onay alındığı duyuruldu.Ölümler 9 bin 248'e çıktı.Bin 133 kişi daha öldü. Ölümler 86 bin 700'ü aştı.739 kişi daha öldü.