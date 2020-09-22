275 balina sığ sularda mahsur kaldı

Avustralya'nınTazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde yaklaşık 275 balinanın sığ sularda mahsur kaldığı bildirildi. Balinaları kurtarmak için uzman ekipler ile Tazmanya Polisi bölgeye gönderildi. Türü belli olmayan ancak pilot balina oldukları tahmin edilen memelileri, sıkıştıkları sığ sulardan kurtaracak teknik malzemeleri taşıyan ekipler de yola çıktı. Balinaların mahsur kaldığı körfezin üzerinde helikopterle uçan ve bazı balinaların ölmüş olduğunu söyleyen World Heritage Cruises şirketinden Guy Grining, "Evet, gerçekten çok üzücü bir manzara" ifadelerini kullandı. AA