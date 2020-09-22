Beyaz Saray'daki 'Zehirli paket' olayında flaş gelişme!

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Beyaz Saray'a gönderilen zehirli paketin çıkış noktasının Kanada olduğu belirtiliyor. Yetkililere göre, söz konusu paket Beyaz Saray ve Başkan Donald Trump'a giden postaların güvenlik taramasından geçtiği bir merkezde tespit edildi. Tetkiklerden elde edilen ilk bulgulara göre pakette zehirli risin maddesine rastlandığı açıklandı.

Bir başka güvenlik yetkilisi, içinde risin maddesinin bulunduğu başka paketlerin Güney Teksas'taki Rio Grande Vadisi'ndeki polis teşkilatlarına gönderildiğini söyledi. Güvenlik yetkilisi, paketleri aynı kişinin gönderdiği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Paketlerden birinin Teksas'ın Mission kentindeki polis teşkilatına gönderildiği belirtiliyor. Yetkililere göre olayda yaralanan olmadı. Paketin de güvenlik yetkililerinin elinde olduğu kaydedildi. Teksas'ın Hidalgo ilçesi şerifi Eddie Guerra da kendisine ve gözaltı biriminde çalışan üç personeline risin maddesi içeren paketlerin gönderildiğini ancak yaralanan olmadığını söyledi.