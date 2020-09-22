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'daki 'Zehirli paket' olayında flaş gelişme!

'a zehirli risin maddesinin bulunduğu bir paket gönderdiğinden şüphelenilen bir kadın sınırında tutuklandı. Aynı kadının Teksas'ta bazı polis teşkilatlarına da benzer paketler gönderdiğinden şüphe ediliyor.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 09:27 Son Güncelleme: 22.9.2020 09:31 ABONE OL
Beyaz Saray'daki 'Zehirli paket' olayında flaş gelişme!

Zehirli paket birkaç gün önce 'a ulaşmadan önce posta yetkilileri tarafından tespit edilmişti. Paketi gönderdiğinden şüphelenilen kadın eyaletinin Buffalo kenti yakınlarında sınırına yakın bir noktada ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Üç güvenlik yetkilisinin AP ajansına verdiği bilgiye göre, kadına yönelik federal suçlama getirilmesi bekleniyor. Yakalanan kadının kimliği açıklanmadı. Zanlının Salı günü Buffalo'da federal mahkemede yargıç karşısına çıkması bekleniyor.

Beyaz Saray'daki 'Zehirli paket' olayında flaş gelişme!

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, 'a gönderilen zehirli paketin çıkış noktasının olduğu belirtiliyor. Yetkililere göre, söz konusu paket Beyaz Saray ve Başkan 'a giden postaların güvenlik taramasından geçtiği bir merkezde tespit edildi. Tetkiklerden elde edilen ilk bulgulara göre pakette zehirli risin maddesine rastlandığı açıklandı.

Bir başka güvenlik yetkilisi, içinde risin maddesinin bulunduğu başka paketlerin Güney Teksas'taki Rio Grande Vadisi'ndeki polis teşkilatlarına gönderildiğini söyledi. Güvenlik yetkilisi, paketleri aynı kişinin gönderdiği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.

Paketlerden birinin Teksas'ın Mission kentindeki polis teşkilatına gönderildiği belirtiliyor. Yetkililere göre olayda yaralanan olmadı. Paketin de güvenlik yetkililerinin elinde olduğu kaydedildi. Teksas'ın Hidalgo ilçesi şerifi Eddie Guerra da kendisine ve gözaltı biriminde çalışan üç personeline risin maddesi içeren paketlerin gönderildiğini ancak yaralanan olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'daki 'Zehirli paket' olayında flaş gelişme!

'nın Quebec bölgesindeki güvenlik yetkilileri, 'a gönderilen zehirli paketle ilgili olarak, St. Hubert bölgesindeki caddede bulunan bir eve yönelik operasyon ve soruşturma yürütüldüğünü doğruladı. Söz konusu evin sınırda gözaltına alınan kadınla bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak kadının gerçekten bu evde yaşayıp yaşamadığının henüz belirlenemediği kaydedildi.

Beyaz Saray'daki 'Zehirli paket' olayında flaş gelişme!

ABD'de daha önce de bazı yetkililer risin içeren paketlerle hedef alınmıştı. 2018 yılında ABD donanmasında bir muharip Başkan Trump ve ekibine risin maddesinin elde edildiği maddeyi içeren paketler gönderdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Gönderilen bu paketler adresine ulaşmadan ele geçirilmiş, yaralanan olmamıştı.

2014 yılında da Mississippi'de bir kişi dönemin Başkanı Barack Obama'ya ve başka yetkililere risin maddesini içeren mektup gönderdiği suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.

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Beyaz Saray'daki 'Zehirli paket' olayında flaş gelişme!
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