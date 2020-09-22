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Devlet Başkanı Şi'den "savaş" açıklaması

Birleşmiş Milletler () 75'inci Genel Kuruluna video mesaj ile katılan Devlet Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkesini sorumlu tutan Başkanı 'ın suçlamalarını reddederek, virüse karşı mücadelenin "siyasileştirilmemesi", "uluslararası mücadele" ve "küresel iyileşme" çağrısı yaptı. Şi, "Herhangi bir ülke ile ne ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 18:47 ABONE OL
Çin Devlet Başkanı Şi'den savaş açıklaması

Şi Cinping, ''Kovid-19 insanlığın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, bu yüzden el ele vermeli ve bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın "tek taraflı", "korumacı" ve "önce Amerika" mesajının aksine çok taraflı uluslararası sistemi savunan Şi, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz. Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan anlaşmazlıkları çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. Sadece kendimizi kalkındırmaya çalışmayacağız ve biri kazanırken diğerinin kaybedeceği bir oyun oynamayacağız." değerlendirmesi yaptı.

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Çin Devlet Başkanı Şi'den "savaş" açıklaması
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