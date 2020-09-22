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Haberler Dünya Haberleri DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...

'den corona virüsü aşısı açıklaması: , ve Covid-19 aşı programında yok...

haberler… Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsü aşı çalışmaları ile başlattığı COVAX programına dünya genelindeki ülkelerin üçte ikisi katılım sağlarken aşı çalışmalarının aktif olarak yürütüldüğü üç ülkenin programa dahil olmaması dikkat çekti. Corona virüsü aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişmelerin yaşandığı bildirilen , ve ile ilgili olarak örgütün sözcüsü Harris, üç ülkenin henüz programa imza atmadığını resmen açıkladı. İşte corona virüsü aşısı ile ilgili 'den gelen son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 22.9.2020 20:33 Son Güncelleme: 22.9.2020 20:41 ABONE OL
DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...

Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelen açıklamasına göre; eşgüdümlü olarak yürütülen corona virüsü aşı çalışmalarında COVAX adı verilen yani Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na , ve 'nin katılmadığı bildirildi. 156 ülkenin dahil olduğu programda dünya genelindeki ülkelerin üçte ikisinin katıldığı belirtildi. Corona virüsü aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son dakika açıklamasının detayları…

DSÖ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ! O ÜLKELER PROGRAMDA YOK…

Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, COVAX programına ilişkin gazetecilerin sorularını tek tek yanıtladı. Bu kapsamda dünya genelinde Covid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, güvenli olmayan aşıya onay verilmeyeceğini vurguladı…

DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...

DSÖ SÖZCÜSÜNDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu 64 yüksek gelirli ülke şimdiye kadar COVAX programına katıldı. Toplamda ise 156 ülke programa dahil oldu.

Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, COVAX programına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sözcü Harris, dünya genelinde ülkelerin üçte ikisinin COVAX'a katıldığını belirterek, , ve 'nin henüz DSÖ'nün programına imza atmadığını aktardı.

DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...

Pek çok ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Harris, gelecek günlerde daha fazla ülkenin bu programa katılacağını kaydetti.


Harris, hangi ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ise belirtmedi.

DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...

"AŞI GÜVENLİ DEĞİLSE ONAY VERMEYECEĞİZ"

Harris, dünya genelinde Covid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, "Kesinlikle güvenli olduğu kanıtlanana kadar hiçbir aşıyı onaylamayacağız veya doğrulamayacağız. Aşının, etkili olmasının yanı sıra en yüksek güvenlik standartlarını da geçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...

TÜRKİYE, COVAX PROGRAMINA KATILMA NİYETİNİ DSÖ'YE BİLDİRDİ

Öte yandan, Türkiye de COVAX programına katılma niyetini 'ye bildirdi. Türkiye ile 38 ülkenin daha işlemlerin ardından programa imza atacağı öğrenildi.

DSÖ eş güdümünde yürütülen COVAX programı, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve tüm ülkelere adil şekilde dağıtmayı hedefleyen küresel girişim olarak kabul ediliyor.

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DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...
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