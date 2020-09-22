DSÖ'den son dakika corona virüsü aşısı açıklaması: Rusya, Çin ve ABD Covid-19 aşı programında yok...

Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; eşgüdümlü olarak yürütülen corona virüsü aşı çalışmalarında COVAX adı verilen yani Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na Çin, Rusya ve ABD'nin katılmadığı bildirildi. 156 ülkenin dahil olduğu programda dünya genelindeki ülkelerin üçte ikisinin katıldığı belirtildi. Corona virüsü aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son dakika açıklamasının detayları…

DSÖ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ! O ÜLKELER PROGRAMDA YOK…

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, COVAX programına ilişkin gazetecilerin sorularını tek tek yanıtladı. Bu kapsamda dünya genelinde Covid-19 aşısı konusunda endişeler olduğuna dikkati çekerek, güvenli olmayan aşıya onay verilmeyeceğini vurguladı…