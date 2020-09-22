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'den 'nda "savaşa son verme" çağrısı

Devlet Başkanı , "'nda devam eden trajediyi ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Savaş tamamen ve sonsuza dek sona ermeli." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 21:27 ABONE OL
Güney Kore'den Kore Yarımadası'nda savaşa son verme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video mesajla katılan Moon, uluslararası topluma, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ve kalıcı barış sağlanmasına destek vermesi çağrısı yaptı.

Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nda devam eden trajediyi ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Savaş tamamen ve sonsuza dek sona ermeli." ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'nda barışın sağlanmasının Kuzeydoğu Asya'ya barış getireceğini ve aynı zamanda dünya düzenine olumlu katkılar sunacağını belirten Moon, "Bunun da savaşa bir son vermekle başladığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Güney Kore'den Kore Yarımadası'nda "savaşa son verme" çağrısı
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