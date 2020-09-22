İdlib’de siviller tehlikede

RUS uçakları tarafından geçen gün bombalanan Suriye'nin İdlib kentinde siviller tehlikede. Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib kentinin batısındaki bölgelere sadece pazar günü 28 hava saldırısı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını bildirdi. İdlib'deki muhalifler ve Esad ordusu arasında uzun zamandır devam eden bombardımanlar da bazı yerlerde çatışmalara dönüştü. Yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de tansiyonun yeniden yükselmesi bölgede korku yarattı. Çatışmaların ve bombardımanın devam etmesi olası bir göç tehlikesi de yarattı. İşte SABAH'a değerlendirmeler:İç savaşın ilk gününden beri bölgeyei yardım ulaştıran Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: "Gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz. Milyonlarca sivil yardıma muhtaç bir şekilde yaşıyor. Bu siviller savaşın başından beri defalarca yerlerinden edilmiş kişiler. Son günlerde yoğunluğu artan saldırılar sivilleri tedirgin ediyor, 'Yine mi göçeceğiz' kaygısına kapılmalarına neden oluyor. Kızılay olarak onlarca kamp ve yetimhanede yüzbinlerce sivile insani yardım ulaştırıyoruz. Bu çalışmayı sağlıklı ve etkin yapabilmemiz için silahların biran önce susması gerekiyor. Ayrıca bölgede koronavirüs bulaşma sayıları da hızla artıyor."İDLİB'DE bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli: Kış öncesi başlayan yeni saldırılar insanlarda yeniden göç etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Halk yine korku içinde. Uluslararası yardım kuruluşlarının yardımlarının azalması insanlara yokluğa doğru sürüklemeye devam ediyor.