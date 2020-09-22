İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kovid-19 uyarısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün ülkesinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Johnson, bu konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da değinerek halkı bilgilendirdi.

"ÖNÜMÜZDE ZOR AYLAR VAR, KIŞI ATLATACAĞIZ"

Johnson halktan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri ciddiye almalarını isteyerek "Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız." dedi.

'TEDBİRLİ OLUN' ÇAĞRISI

Johnson, salgına karşı ülke genelinde alınan yeni önlemlere ilişkin yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, önlemlerle halkın özgürlüğünü kısıtlamayı istemediğini ve bu konuda isteksiz olduğunu ancak salgına karşı tedbirsiz olunduğu takdirde de çok ciddi sonuçlarla karşılaşılacağını söyledi.

KARANTİNA KARARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ülkede alınacak ikinci bir ulusal karantina kararının yalnızca halkın geçim kaynaklarına tehdit oluşturmayacağını aktaran Johnson, aynı zamanda toplumsal ilişkilerinde ciddi zarar görebileceğine dikkati çekti.

BAŞBAKAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Johnson, alınan yeni önlemler kapsamında, perşembe gününden itibaren tüm bar ve restoranların sadece masalara hizmet vereceğini ve bu yerlerin saat 22.00'de kapanacağını, maske takma zorunluluğunun ise perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacağını ve pazartesiden itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısının 30'dan 15'e düşürüleceğini duyurdu.

"HAFİF ÖKSÜRÜĞÜNÜZ BAŞKASININ ÖLÜM ÇANI OLABİLİR"

Halkın tedbirleri ciddiye almaması durumunda daha geniş kısıtlamalara da gidebilecekleri uyarısında bulunan Johnson, "İnsanları kendi risklerini almaya bırakamayız. Kovid-19'lu olmanın trajik gerçekliği şudur ki sizin hafif öksürüğünüz başkasının ölüm çanı olabilir. Tarihimizde hiçbir zaman toplumsal kaderimiz ve sağlığımız tamamen bireysel davranışımıza bağlı olmadı. Tartışmasız önümüzde zor aylar var. Bu basit kuralları birlikte takip edersek bu kışı atlatacağız." dedi.

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