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’da 850 bin kişiye ‘evde kal’ çağrısı

Giriş Tarihi: 22.9.2020 ABONE OL
İspanya’da 850 bin kişiye ‘evde kal’ çağrısı
Dünya Geneli: Vakalar 31 milyon 270 bini aştı. 965 bin 629 kişi öldü.
İspanya: Başkent Madrid'in bazı bölgelerinde artan vakalar nedeniyle önlemler artırılıyor. 850 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelerde zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı.
İngiltere: Karantinayı ihlal edene 10 bin sterlin ceza verilecek.
ABD: Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 275 artarak 204 126'ya yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısı da 35 bin 849 artışla 7 milyon 5 bin 893'e ulaştı.
Yeni Zelanda: Ülke genelinde Auckland hariç her yerde tüm kısıtlamalar kaldırıldı.
İran: Üçüncü dalga başladı.
Rusya: Bir haftada 40 bin vaka var. Rusya'nın Çin'e sattığı dondurulmuş kalamarda koronavirüse rastlandı.
Afrika: AKovid-19 vaka sayısı toplamda 1 milyon 413 bini aştı.
Çekya: Sağlık Bakanı istifa etti.
Hindistan: Son 24 saatte bin 157 kişi daha yaşamını yitirdi.
Brezilya: 363 can kaybı daha.
Avrupa: Dünya genelideki 965 bini aşkın ölümün 216 bininin yaşandığı Avrupa ülkelerinde ikinci dalga paniği yaşanıyor.

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İspanya’da 850 bin kişiye ‘evde kal’ çağrısı
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