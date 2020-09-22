İspanya’da 850 bin kişiye ‘evde kal’ çağrısı

Vakalar 31 milyon 270 bini aştı. 965 bin 629 kişi öldü.Başkent Madrid'in bazı bölgelerinde artan vakalar nedeniyle önlemler artırılıyor. 850 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelerde zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı.Karantinayı ihlal edene 10 bin sterlin ceza verilecek.Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 275 artarak 204 126'ya yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısı da 35 bin 849 artışla 7 milyon 5 bin 893'e ulaştı.Ülke genelinde Auckland hariç her yerde tüm kısıtlamalar kaldırıldı.Üçüncü dalga başladı.Bir haftada 40 bin vaka var. Rusya'nın Çin'e sattığı dondurulmuş kalamarda koronavirüse rastlandı.AKovid-19 vaka sayısı toplamda 1 milyon 413 bini aştı.Sağlık Bakanı istifa etti.Son 24 saatte bin 157 kişi daha yaşamını yitirdi.363 can kaybı daha.Dünya genelideki 965 bini aşkın ölümün 216 bininin yaşandığı Avrupa ülkelerinde ikinci dalga paniği yaşanıyor.