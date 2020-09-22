İspanya’da 850 bin kişiye ‘evde kal’ çağrısı

Dünya Geneli:
Vakalar 31 milyon 270 bini aştı. 965 bin 629 kişi öldü.
İspanya:
Başkent Madrid'in bazı bölgelerinde artan vakalar nedeniyle önlemler artırılıyor. 850 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelerde zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatıldı.
İngiltere:
Karantinayı ihlal edene 10 bin sterlin ceza verilecek.
ABD:
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 275 artarak 204 126'ya yükseldi. Virüs bulaşan kişi sayısı da 35 bin 849 artışla 7 milyon 5 bin 893'e ulaştı.
Yeni Zelanda:
Ülke genelinde Auckland hariç her yerde tüm kısıtlamalar kaldırıldı.
İran:
Üçüncü dalga başladı.
Rusya:
Bir haftada 40 bin vaka var. Rusya'nın Çin'e sattığı dondurulmuş kalamarda koronavirüse rastlandı.
Afrika:
AKovid-19 vaka sayısı toplamda 1 milyon 413 bini aştı.
Çekya:
Sağlık Bakanı istifa etti.
Hindistan:
Son 24 saatte bin 157 kişi daha yaşamını yitirdi.
Brezilya:
363 can kaybı daha.
Avrupa:
Dünya genelideki 965 bini aşkın ölümün 216 bininin yaşandığı Avrupa ülkelerinde ikinci dalga paniği yaşanıyor.