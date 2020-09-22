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’da karantina aşıkları evlenme kararı aldı

'nın Verona kentinde, karantina sırasında balkondan balkona aşk yaşayan Michele D'Alpaos (38) ve (40) evlenme kararı aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 11:49 ABONE OL
İtalya’da karantina aşıkları evlenme kararı aldı

İtalya'nın Verona kentinde Mart ayında karantina nedeniyle evlerine kapanan Romeo ve Juliet'i andıran aşkın temelini atan Michele D'Alpaos (38) ve Paola Agnelli (40) evlenme kararı aldı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamasında balkon balkona aşk yaşayan çift sürpriz bir kararla evlenmek için geri sayıma başladı.

10 HAFTA BOYUNCA BALKONDA AŞK

Evlerinin balkonunda 10 hafta boyunca aşklarını devam ettiren çift, Haziran ayında ilan edilen normalleşme sürecinde ilk kez biraraya geldi. Düğün töreniyle ilgili açıklamada bulunan çift, düğünü evlerinin terasında yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Paola, "Kesinlikle evleniyoruz, tek yapmamız gereken düğün gününü belirlemek" dedi.

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İtalya’da karantina aşıkları evlenme kararı aldı
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