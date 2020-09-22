Libya, yeni ordusunu Türkiye ile kuracak

Libya'nın meşru hükümetinin Başbakanı Fayiz es-Serrac, geçen günlerde dünya kamuoyunun pek de beklemediği bir açıklama yaptı ve görevini bırakacağını duyurdu. Bu açıklama ile birlikte gerek Türkiye, gerekse dünya kamuoyunda istifanın Akdeniz'deki dengeleri nasıl etkileyeceği, görevi gelecek isim ve ülkedeki gelişmeler tartışılmaya başlandı.Tartışmaların ana başlıklarından biri meşru hükümete destek veren Türkiye'nin konumunun bundan nasıl etkileneceği idi. Türkiye için karamsar tablo çizenler oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile bazı görüşmeler yapılacağını açıklayarak bu çevrelerin hevesini kursağında bıraktı. Erdoğan, bu açıklaması ile Türkiye'nin denklem dışında olmadığını, tam tersine oyun kurucu pozisyonunun sürdürdüğünün de sinyalini de verdi. Başkent kulislerinde, Serrac'ın bu karara daha önce verdiği ve Türkiye'yi bu ay başındaki ziyareti sırasında düşüncelerini paylaştığı konuşuluyor. Yani bazılarının oluşturmaya çalıştığı "Türkiye, Libya'daki denklemin dışında kalabilir" yorumlarının" doğru olmadığı, sürecin tam da göbeğinde yer aldığı görülüyor. Başkan Erdoğan'ın dikkat çektiği Milli Mutabakat Hükümeti ile yapılacak görüşmeler ve bundan sonrasına ilişkin Türkiye tavrının ne olacağını da netleştirmeye başladı. Türkiye, sahada elini daha da güçlendirecek adımları da hızla atmaya devam ediyor. Türkiye, Libya ordusunun yeniden inşasında çok stratejik bir görev üstlenecek. Libya Savunma Bakanı Selahattin en Nemruş, "Türk tarafı ile birlikte, silahlı kuvvetlerin inşa ve yeniden yapılandırma, hava savunması, donanma, terörle mücadele ve özel kuvvetleri geliştirme programını uygulamaya başladık" açıklaması yaptı. Bakan, bu bağlamda ilk eğitim merkezinin başkent Trablus'un batısında hazırlandığını, önceliği uluslar arası standartlara göre bir ordu kurulması olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin Libya bağlamında bir denizcilik Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine almasına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya Hükümetini ise cezalandırmaktadır" denildi.TÜRKİYE'NİN hazırladığı Libya planına göre öncelik yeni başbakanın kim olacağı ve özellikleri ile ilgili. Türkiye, Serrac'ın başarılı olmakla birlikte aşiretler ve halkı yanına çekmekte bazı sıkıntılar yaşadığını, bunun da darbeci Hafter'in yerelde elini güçlendirdiğini düşünüyor. Büyük aşiretler Hafter'in çevresinde toplanınca etkisinin kırılması da zaman alıyor. Türkiye, bu nedenle yeni kurulacak hükümetin başına Libya'nın büyük ve önemli aşiretleri ile halkı yanına çekecek bir isim getirilmesi isteniyor. Aşiretlere yakın, onları kendi safına çekebilecek bir ismin Libya'daki dengeleri önemli ölçüde değiştireceği düşünülüyor. Hafter'in etrafı boşaltılıp desteği azaldığında tasfiyesinin daha hızlı olacağı hesaplanıyor.