Mavi dolunay nedir? Mavi dolunay ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülebilecek mi?

Mavi Dolunay için kısa bir süre kaldı. NASA'nın Ulusal Uzay Bilimi Veri Merkezi'ne göre, nispeten nadir görülen olay ortalama olarak her iki buçuk yılda bir gerçekleşiyor. Her ayın bir dolunayı vardır, ancak ay döngüsü ve takvim yılı senkronizasyonu değiştiğinden, yaklaşık her üç yılda bir aynı takvim ayında iki tane gerçekleşmektedir. Peki, mavi dolunay nedir, ne zaman gerçekleşir?

MAVİ DOLUNA EKİMDE!

İşte, nadir olarak gerçekleşen mavi dolunay hakkında merak edilenler...