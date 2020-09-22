Mısır'da halk sokaklara döküldü! Darbeci Sisi karşıtı protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı ikinci gününde kısmi karşılık buldu.

Sosyal medya hesapları ve rejim muhalifi televizyon kanallarından yayımlanan görüntülere göre, başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinin çeşitli semtlerinde, başkentin güneyindeki Feyyum kentinde ve kuzeyindeki Kalyubiye'de daha çok kırsal kesimde ve mahalle aralarında protesto yürüyüşü düzenleyen ve çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler "Sisi git, Sisi Allah'ın düşmanı" şeklinde sloganlar attı.