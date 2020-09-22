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Ay'a iki astronot göndermeyi planlıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (), 2024'te Ay'a biri kadın iki astronot göndermeyi planlıyor.

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Giriş Tarihi: 22.9.2020 17:04 ABONE OL
NASA Ay'a iki astronot göndermeyi planlıyor

NASA'dan yapılan açıklamada, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot gönderileceği bildirildi.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, dört yıl sonra Ay'a inişin amaçlandığı Artemis programı için 28 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Astronotların, yeni güçlü roket SLS ile fırlatılacak olan Orion adlı bir kapsül içinde seyahat etmesi planlanıyor.

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NASA Ay'a iki astronot göndermeyi planlıyor
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