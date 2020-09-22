Ermenistan ateşle oynuyor

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit düştü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi. Türkiye saldırıya sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti" denildi. Açıklamada, "Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadelerine yer verildi.