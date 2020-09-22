Son Dakika: AB zirvesi ertelendi

Reuters haber ajası, AB Liderler Zirvesi ile ilgili bir son dakika gelişmesi paylaştı. Bu habere göre, 24 Eylül'de yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi'nin ertelendiği duyuruldu.

GÖREVLİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, Michel'in geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Leyts, Michel'in düzenli olarak test yaptırdığını ve dünkü son testinin negatif olduğunu ancak Belçika kuralları gereği bugün itibarıyla karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.

1-2 EKİM'E ERTELENDİ

Leyts, "AB Konseyi Başkanı Michel, 24-25 Eylül'de yapılması planlanan hususi AB Zirvesi'ni 1-2 Ekim'e ertelemeye karar verdi." ifadesini kullandı. AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

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